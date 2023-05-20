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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Контратаки ЗСУ усунули загрозу оточення під Бахмутом – ISW

Бахмут
Фото: Getty Images

Збройні сили України своїми контратаками, ймовірно, усунули загрозу оточення в районі Бахмуту, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Також, на їхню думку, українські військові змусили російські війська спрямувати мізерні ресурси для оборони від обмежених і локальних наступальних зусиль, “як, ймовірно, і планувало українське командування”.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що РФ збільшила присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів.

За її словами, це дещо сповільнило темпи просування наших військ у передмісті Бахмута, водночас ворогу не вдається повернути втрачені раніше позиції.

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Джерело: ISW
Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія
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