На Днепропетровщине раздаются взрывы: что известно

Вечером 20 мая на Днепропетровщине раздались взрывы. Предварительно в области работает ПВО.

Об этом сообщают местные паблики.

Ждем официальную информацию.

Обновлено в 22.45. Сообщается о взрывах в Днепре и Никополе. В ОВА отмечают, что работает ПВО.

Напомним, что ориентировочно в 01:30 ночи 19 мая в Кривом Роге Днепропетровской области во время масштабной воздушной тревоги прогремели мощные взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 451-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.