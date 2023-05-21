Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Украина
Нуждается в проверке
Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Днепропетровщине раздаются взрывы: что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

Вечером 20 мая на Днепропетровщине раздались взрывы. Предварительно в области работает ПВО.

Об этом сообщают местные паблики.

Ждем официальную информацию.

Обновлено в 22.45. Сообщается о взрывах в Днепре и Никополе. В ОВА отмечают, что работает ПВО.

Напомним, что ориентировочно в 01:30 ночи 19 мая в Кривом Роге Днепропетровской области во время масштабной воздушной тревоги прогремели мощные взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 451-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Война в Украине и продовольственный кризис: участники саммита G7 приняли заявление
На Днепропетровщине раздаются взрывы: что известно
Херсон под обстрелом: в городе слышны взрывы
На Днепропетровщине раздаются взрывы: что известно
”Мирную миссию” Ватикана в Украине возглавит кардинал Дзуппи
На Днепропетровщине раздаются взрывы: что известно
Оккупанты обстреляли Торецк из Градов: есть раненые, среди них ребенок
Обстріл Торецька
На Луганщине захватчики оккупировали больницы и отказывают гражданским в медпомощи — Генштаб
На Днепропетровщине раздаются взрывы: что известно
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
На Днепропетровщине раздаются взрывы: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
На Днепропетровщине раздаются взрывы: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
На Днепропетровщине раздаются взрывы: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
На Днепропетровщине раздаются взрывы: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь