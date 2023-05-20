Заявления относительно F-16 для Украины и санкции против РФ: 451-й день войны

20 мая, 0:28

Это абсолютно решенный вопрос: Буданов о победе Украины в войне

Кто бы как ни хотел, а Украина победит – это уже решенный вопрос.

Об этом в интервью для спецпроекта Год. За кадром. Разведчик Дмитрия Комарова сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Рядовому гражданину следует поверить не в каких-то “экспертов”, перестать бояться РФ. Надо верить в себя, свой народ, свою армию, свою власть. Вот во что нужно верить. Мы выиграем эту войну. Это нельзя изменить, кто бы как ни хотел – Украина победит. Это абсолютно решенный вопрос, – отметил он.