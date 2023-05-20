Заявления относительно F-16 для Украины и санкции против РФ: 451-й день войны
Правый берег Киева – громко
Правый берег Киева – будьте внимательны!
Работает ПВО.
В Киеве прозвучало много взрывов
В Киеве прогремело много взрывов. Работает ПВО.
— Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях! – пишет КМВА.
Левый Берег Киева – опасность
Левый Берег Киева – мониторинговые паблики предупреждают об опасности!
На Черниговщине раздаются взрывы
Черниговщина — слышны взрывы.
Находитесь в укрытиях.
В Киевской области работает ПВО
В Киевской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Сообщается о работе ПВО.
Ермак призвал не игнорировать тревогу
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, чтобы украинцы не игнорировали воздушную тревогу.
– Относимся внимательно к тревоге. Не снимайте работу ПВО, – написал он.
Это абсолютно решенный вопрос: Буданов о победе Украины в войне
Кто бы как ни хотел, а Украина победит – это уже решенный вопрос.
Об этом в интервью для спецпроекта Год. За кадром. Разведчик Дмитрия Комарова сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
— Рядовому гражданину следует поверить не в каких-то “экспертов”, перестать бояться РФ. Надо верить в себя, свой народ, свою армию, свою власть. Вот во что нужно верить. Мы выиграем эту войну. Это нельзя изменить, кто бы как ни хотел – Украина победит. Это абсолютно решенный вопрос, – отметил он.
По Украине звучит воздушная тревога
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
В Марьинке были жесткие бои, РФ пытается захватить Авдеевку — Маляр
На Таврическом направлении сейчас продолжаются жесткие бои. Враг планирует захватить Авдеевку и Марьинку, поэтому сосредотачивает основные усилия возле этих городов. Однако украинские военные держат прочную оборону и не дают российским солдатам пройти дальше.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она отметила, что сейчас самые мощные бои продолжаются на трех направлениях — Авдеевском, Марьинском (которые еще называют Таврическим) и Бахмутском.
Страны G7 заставят РФ заплатить за восстановление инфраструктуры Украины
Лидеры стран Большой семерки планируют привлечь Российскую Федерацию к ответственности за военные преступления против Украины и заставить РФ заплатить за восстановление всего, что вражеские войска разрушили во время полномасштабной оружейной агрессии.
Об этом говорится в заявлении G7 по Украине, обнародованном на официальном сайте Европейского совета.