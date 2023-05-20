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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Заявления относительно F-16 для Украины и санкции против РФ: 451-й день войны

Ключевые события
00:51
На Черниговщине раздаются взрывы
00:47
В Киевской области работает ПВО
00:10
Страны G7 заставят РФ заплатить за восстановление инфраструктуры Украины
Заявления относительно F-16 для Украины и санкции против РФ: 451-й день войны
20 мая, 1:34

Правый берег Киева – громко

Правый берег Киева – будьте внимательны!

Работает ПВО.

20 мая, 1:24

В Киеве прозвучало много взрывов

В Киеве прогремело много взрывов. Работает ПВО.

— Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях! – пишет КМВА.

20 мая, 1:12

Левый Берег Киева – опасность

Левый Берег Киева – мониторинговые паблики предупреждают об опасности!

20 мая, 0:51

На Черниговщине раздаются взрывы

Черниговщина — слышны взрывы.

Находитесь в укрытиях.

20 мая, 0:47

В Киевской области работает ПВО

В Киевской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Сообщается о работе ПВО.

20 мая, 0:41

Ермак призвал не игнорировать тревогу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, чтобы украинцы не игнорировали воздушную тревогу.

– Относимся внимательно к тревоге. Не снимайте работу ПВО, – написал он.

20 мая, 0:28

Это абсолютно решенный вопрос: Буданов о победе Украины в войне

Кто бы как ни хотел, а Украина победит – это уже решенный вопрос.

Об этом в интервью для спецпроекта Год. За кадром. Разведчик Дмитрия Комарова сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Рядовому гражданину следует поверить не в каких-то “экспертов”, перестать бояться РФ. Надо верить в себя, свой народ, свою армию, свою власть. Вот во что нужно верить. Мы выиграем эту войну. Это нельзя изменить, кто бы как ни хотел – Украина победит. Это абсолютно решенный вопрос, – отметил он.

20 мая, 0:12

По Украине звучит воздушная тревога

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

20 мая, 0:11

В Марьинке были жесткие бои, РФ пытается захватить Авдеевку — Маляр

На Таврическом направлении сейчас продолжаются жесткие бои. Враг планирует захватить Авдеевку и Марьинку, поэтому сосредотачивает основные усилия возле этих городов. Однако украинские военные держат прочную оборону и не дают российским солдатам пройти дальше.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что сейчас самые мощные бои продолжаются на трех направлениях — Авдеевском, Марьинском (которые еще называют Таврическим) и Бахмутском.

20 мая, 0:10

Страны G7 заставят РФ заплатить за восстановление инфраструктуры Украины

Лидеры стран Большой семерки планируют привлечь Российскую Федерацию к ответственности за военные преступления против Украины и заставить РФ заплатить за восстановление всего, что вражеские войска разрушили во время полномасштабной оружейной агрессии.

Об этом говорится в заявлении G7 по Украине, обнародованном на официальном сайте Европейского совета.

Война в Украине, Російська агресія
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Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
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