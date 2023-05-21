Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Україна
Потребує перевірки
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

Надвечір суботи на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Попередньо в області працює ППО.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Оновлено о 22.45. Повідомляється про вибухи у Дніпрі та Нікополі. В ОВА зазначають, що працює ППО.

Нагадаємо, що орієнтовно о 01:30 ночі 19 травня в Кривому Розі Дніпропетровської області під час масштабної повітряної тривоги прогриміли потужні вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 451-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Війна в Україні і продовольча криза: учасники саміту G7 ухвалили заяву
На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо
Херсон під обстрілом: у місті чути вибухи
На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо
”Мирну місію” Ватикана в Україні очолить кардинал Дзуппі
На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо
Окупанти обстріляли Торецьк із Градів: є поранені, серед них дитина
Обстріл Торецька
На Луганщині загарбники окупували лікарні та відмовляють цивільним у меддопомозі – Генштаб
На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь