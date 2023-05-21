На Дніпропетровщині лунають вибухи: що відомо

Надвечір суботи на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Попередньо в області працює ППО.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Оновлено о 22.45. Повідомляється про вибухи у Дніпрі та Нікополі. В ОВА зазначають, що працює ППО.

Нагадаємо, що орієнтовно о 01:30 ночі 19 травня в Кривому Розі Дніпропетровської області під час масштабної повітряної тривоги прогриміли потужні вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 451-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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