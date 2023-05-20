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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Працює ППО: у Києві та області пролунали вибухи

Працює ППО: у Києві та області пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Оновлено о 01.22. У Києві пролунало багато вибухів. Працює ППО.

– Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях! – пише КМВА.

Оновлено о 01.16. У Києві чути звуки вибухів.

– Повітряна тривога триває! Навколо повітряного простору Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також повідомляється про вибухи у Київській області.

Нагадаємо, що вночі 19 травня РФ атакувала Київ баражуючими боєприпасамии Shahed. Усі виявлені повітряні цілі в напрямку Києва було знищено силами ППО.

Війна в Україні, Вибух, Київ, Російська агресія
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