Бахмут і його герої виконали головну роль – знищили одне з найбоєздатніших угруповань ворога – Череватий

Заяви окупантів про повний контроль над Бахмутом не відповідають дійсності.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, у передмісті тривають важкі бої, а також українські військові проводять операцію з оточення ворога в Бахмуті.

– Місто фактично знищене. Проте заяви Пригожина, як завжди, не відповідають дійсності. Наші підрозділи утримують низку будівель в південно-західній частині міста. Також протягом тижня наші підрозділи на південному і північному флангах докладали зусиль, щоб контратакувати противника й просуватися. В різні дні це було від 250 м до 1 500 км. Зокрема, і за минулу добу ЗСУ просунулися на 200 м, відкинувши противника, – сказав Череватий.

За його словами, інформаційний вкид Пригожина має декілька завдань, зокрема показати цю “пірову недоперемогу” як нібито досягнення.

– Насправді Бахмут і його герої виконали головну роль – вони знищили, сточили одне з найбоєздатніших угруповань ворога, зокрема злочинну організацію Вагнера, – наголосив речник Східного угруповання військ.



Раніше повідомлялося, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині у напівоточення, вони зберігають контроль над частиною міста.

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