Росіянам доводиться оборонятись. ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення – Маляр

Українські військові взяли Бахмут на Донеччині у напівоточення, вони зберігають контроль над частиною міста.

Про це пише заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

Вона зазначила, що військам РФ не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста.

Водночас просування українських військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу перебування у Бахмуті.

– Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому ворогу у тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятись, – йдеться у повідомленні.

Українські захисники зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі Літак.

Раніше президент України Володимир Зеленський спростував заяви окупантів про нібито контроль РФ над Бахмутом на Донеччині.

Джерело: Ганна Маляр

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