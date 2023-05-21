Росіянам доводиться оборонятись. ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення – Маляр
Українські військові взяли Бахмут на Донеччині у напівоточення, вони зберігають контроль над частиною міста.
Про це пише заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.
Вона зазначила, що військам РФ не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста.
Водночас просування українських військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу перебування у Бахмуті.
– Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому ворогу у тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятись, – йдеться у повідомленні.
Українські захисники зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі Літак.
Раніше президент України Володимир Зеленський спростував заяви окупантів про нібито контроль РФ над Бахмутом на Донеччині.
Джерело: Ганна Маляр