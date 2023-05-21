В Бердянске ВСУ уничтожили штаб одного из подразделений оккупантов

В ночь на 21 мая Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области.

Об этом сообщает Telegram-канал СтратКом ВСУ.

– В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются, – говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила, что украинские военные взяли Бахмут в Донецкой области в полуокружение, они сохраняют контроль над частью города.

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