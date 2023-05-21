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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Оборонительная операция продолжается: Сырский посетил воинов на Бахмутском направлении

Олександр Сирський

Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута Донецкой области.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, который посетил позиции украинских воинов на Бахмутском направлении.

— Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окраины города, значение его обороны не теряет своего смысла. В дальнейшем это даст нам возможность входа в город, когда произойдет изменение оперативной обстановки на фронте, — заявил он.

Сырский подчеркнул, что оборонительная операция продолжается. Совместно с командирами они детально спланировали действия и дальнейшую стратегию.

Также Сырский поблагодарил и отметил воинов 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОМБр, 56 ОМБр, 93 ОМБр, которые ежедневно уничтожают врага.

Ранее президент Владимир Зеленский сравнил Бахмут с Хиросимой после Второй мировой войны, где почти нет ничего живого.

По его словам, в Украине сейчас разрушены тысячи квадратных километров.

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місто Бахмут

Фото: Сухопутные войска ВС Украины

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Александр Сырский, Російська агресія
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