Оборонна операція триває: Сирський відвідав воїнів на Бахмутському напрямку
Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмута Донецької області.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який відвідав позиції українських воїнів на Бахмутському напрямку.
– Попри те, що ми зараз контролюємо околиці міста, значення його оборони не втрачає свого сенсу. В подальшому це надасть нам можливості входу в місто, коли відбудеться зміна оперативної обстановки на фронті, – заявив він.
Сирський наголосив, що оборонна операція триває. Спільно з командирами вони детально спланували дії та подальшу стратегію.
Також Сирський подякував та відзначив воїнів 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОМБр, 56 ОМБр, 93 ОМБр, які щоденно нищать ворога.
Раніше президент Володимир Зеленський порівняв Бахмут з Хіросімою після Другої світової війни, де майже немає нічого живого.
За його словами, в Україні наразі зруйновані тисячі квадратних кілометрів.
Фото: Сухопутні війська ЗС України