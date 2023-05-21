Россиянам приходится обороняться. ВСУ взяли Бахмут в полуокружение — Маляр
Украинские военные взяли Бахмут в Донецкой области в полуокружение, они сохраняют контроль над частью города.
Об этом пишет заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.
Она отметила, что войскам РФ не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.
В то же время продвижение украинских войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождение в Бахмуте.
— Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться, — говорится в сообщении.
Украинские защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе Самолет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления оккупантов о якобы контроле РФ над Бахмутом в Донецкой области.
Источник: Анна Маляр