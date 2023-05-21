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Россиянам приходится обороняться. ВСУ взяли Бахмут в полуокружение — Маляр

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные взяли Бахмут в Донецкой области в полуокружение, они сохраняют контроль над частью города.

Об этом пишет заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

Она отметила, что войскам РФ не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

В то же время продвижение украинских войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождение в Бахмуте.

— Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться, — говорится в сообщении.

Украинские защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе Самолет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления оккупантов о якобы контроле РФ над Бахмутом в Донецкой области.

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російські окупанти

Источник: Анна Маляр

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
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