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Украина
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Оккупанты попали в капкан: эксперт спрогнозировал, как ВСУ будут освобождать Бахмут

Бої за Бахмут

Российские оккупанты в Бахмуте Донецкой области попали в капкан.

Об этом заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, ВСУ сейчас проводят операцию по полуокружению Бахмута, поэтому террористы из ЧВК Вагнер хотят убежать оттуда как можно скорее.

Свитан считает, что украинские военные будут проходить по высотам и освободят город от захватчиков.

— Понимая, что с тех высот, которые в районе Бахмута, украинские войска будут обрабатывать город — как в тире, уничтожать россиян, Пригожин пытается медийно спасти свой побег, — сказал эксперт.

Полковник уверен, что ВСУ сейчас нет смысла прорываться в город, уместнее будет его окружить.

— Это хороший полигон для уничтожения оккупантов с высот. Мы просто будем ежедневно, как сейчас это происходит, по одной — две роты россиян без контактных боев уничтожать с помощью артиллерии, — сказал Свитан.

Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских воинов на Бахмутском направлении.

Он заявил, что Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута.

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Бахмут

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Источник: 24 канал
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Роман Світан, Російська агресія
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