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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Оккупанты хотят показать, что уже имеют какой-то трофей: Череватый о ситуации в Бахмуте

Бахмут
Фото: Depositphotos

Российским захватчикам нужна Пиррова победа, поскольку оккупанты стали посмешищем на весь мир. Армия РФ уже почти 10 месяцев не имеет ни одного шанса захватить Бахмут Донецкой области.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального информационного телемарафона Единые новости. По его словам, враг пытается всеми доступными ресурсами выбить Силы обороны Украины из Бахмута.

— Им нужна Пиррова победа (устойчивое выражение, которое означает победу, равносильную поражению, — Ред.), потому что они стали посмешищем на весь мир, ведь 9,5 месяца уже ничего не могут сделать. Они видят, что мы к чему-то готовимся, поэтому им крайне важно показать, что они уже имеют какой-то трофей, — заявил он.

В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ Череватый добавил, что это чуть ли не впервые лидер страны приветствует непонятную организацию за якобы взятие города, комментируя заявление главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о якобы контроле над территорией Бахмута.

— Даже недопрезидент их поздравил, но не помню, чтобы кто-либо из его кумиров типа Сталина или Ивана Грозного приветствовал непонятную организацию с якобы взятием не до конца районного центра, — заявил Череватый.

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Оккупанты хотят показать, что уже имеют какой-то трофей: Череватый о ситуации в Бахмуте

Бахмут, Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область
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