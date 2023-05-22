Окупанти потрапили у капкан: експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут

Російські окупанти у Бахмуті Донецької області потрапили у капкан.

Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, ЗСУ зараз проводять операцію з напівоточення Бахмута, а тому терористи із ПВК Вагнер хочуть втекти звідти якомога швидше.

Світан вважає, що українці військові проходитимуть по висотах та звільнять місто від загарбників.

– Розуміючи, що з тих висот, які в районі Бахмута, українські війська оброблятимуть місто – як у тирі, знищуватимуть росіян, Пригожин намагається медійно врятувати свою втечу, – сказав експерт.

Полковник впевнений, що ЗСУ зараз немає сенсу прориватись до міста, доречніше буде його оточити.

– Це хороший полігон для знищення окупантів з висот. Ми просто будемо щодня, як зараз це відбувається, по одній – дві роти росіян без контактних боїв знищувати з допомогою артилерії, – сказав Світан.

Сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських воїнів на Бахмутському напрямку.

Він заявив, що Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмута.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр