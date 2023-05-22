Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупанти потрапили у капкан: експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут

Бої за Бахмут

Російські окупанти у Бахмуті Донецької області потрапили у капкан.

Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, ЗСУ зараз проводять операцію з напівоточення Бахмута, а тому терористи із ПВК Вагнер хочуть втекти звідти якомога швидше.

Світан вважає, що українці військові проходитимуть по висотах та звільнять місто від загарбників.

– Розуміючи, що з тих висот, які в районі Бахмута, українські війська оброблятимуть місто – як у тирі, знищуватимуть росіян, Пригожин намагається медійно врятувати свою втечу, – сказав експерт.

Полковник впевнений, що ЗСУ зараз немає сенсу прориватись до міста, доречніше буде його оточити.

– Це хороший полігон для знищення окупантів з висот. Ми просто будемо щодня, як зараз це відбувається, по одній – дві роти росіян без контактних боїв знищувати з допомогою артилерії, – сказав Світан.

Сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських воїнів на Бахмутському напрямку.

Він заявив, що Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмута.

Читайте також
Окупанти хочуть показати, що вже мають якийсь трофей: Череватий про ситуацію в Бахмуті
Бахмут

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Джерело: 24 канал
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Роман Світан, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Українців на ТОТ кидають до в’язниці, щоб схилити до служби в армії РФ – ЦНС
російські окупанти
Байден висміяв заяву Кремля про “ризик” через передавання F-16 Україні
Окупанти потрапили у капкан: експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут
Бої під Бахмутом та вибухи в Одесі: 453-й день війни
Окупанти потрапили у капкан: експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут
Ситуація під контролем: Братчук прокоментував вибухи в Одесі
Окупанти потрапили у капкан: експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут
Перемога Трампа на виборах означатиме “кінець України” – Гілларі Клінтон
Дональд Трамп, Гілларі Клінтон
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Окупанти потрапили у капкан: експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Окупанти потрапили у капкан: експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Окупанти потрапили у капкан: експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Окупанти потрапили у капкан: експерт спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь