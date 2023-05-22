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РФ и дальше будет атаковать, чтобы истощать нашу ПВО: Гуменюк о воздушных ударах

Наталія Гуменюк

Спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини объяснила тактику РФ, которую она использует во время последних воздушных ударов по Украине.

— Будут атаковать и пытаться истощать конкретные направления противовоздушной обороны. В частности, сосредоточившись на этом направлении, измеряют, с каких сторон может быть защищен, а может быть пропущен конкретный удар, — подчеркнула она.

По ее словам, использование врагом для обстрелов различного оружия свидетельствует о том, что ему не дает покоя наша ПВО.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 22 мая РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты Днепра, выпустив 16 ракет различных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131.

Силами противовоздушной обороны на восточном и южном направлениях соответственно уничтожено четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и все 20 беспилотников.

К сожалению, на Днепропетровщине есть прилеты, повреждены несколько зданий, в частности частного предприятия в Днепре, автомобили, многоэтажки и частные дома, детсад, магазины, ранены восемь мирных жителей.

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Фото: Ukraine Media Center Odesa

Безпілотники, Война в Украине, Днепр, Днепропетровская область, Дрони, Ракетные удары России
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