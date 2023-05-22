РФ і далі атакуватиме, щоб виснажувати нашу ППО: Гуменюк про повітряні удари

Речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини пояснила тактику РФ, яку вона використовує під час останніх повітряних ударів по Україні.

– Будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку, виміряють, з яких боків може бути захищений, а може бути пропущений конкретний удар, – наголосила вона.

За її словами, використання ворогом для обстрілів різної зброї свідчить про те, що йому не дає спокою наша ППО.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 22 травня РФ атакували військові та інфраструктурні об’єкти Дніпра, випустивши 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131.

Силами протиповітряної оборони на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та усі 20 безпілотників.

На жаль, на Дніпропетровщині є прильоти, пошкоджено кілька будівель, зокрема приватного підприємства у Дніпрі, автомобілі, багатоповерхівки та приватні будинки, дитсадок, магазини, поранені восьмеро мирних жителів.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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