Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ і далі атакуватиме, щоб виснажувати нашу ППО: Гуменюк про повітряні удари

Наталія Гуменюк

Речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини пояснила тактику РФ, яку вона використовує під час останніх повітряних ударів по Україні.

– Будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку, виміряють, з яких боків може бути захищений, а може бути пропущений конкретний удар, – наголосила вона.

За її словами, використання ворогом для обстрілів різної зброї свідчить про те, що йому не дає спокою наша ППО.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 22 травня РФ атакували військові та інфраструктурні об’єкти Дніпра, випустивши 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131.

Силами протиповітряної оборони на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та усі 20 безпілотників.

На жаль, на Дніпропетровщині є прильоти, пошкоджено кілька будівель, зокрема приватного підприємства у Дніпрі, автомобілі, багатоповерхівки та приватні будинки, дитсадок, магазини, поранені восьмеро мирних жителів.

Читайте також
У водах на Херсонщині впав російський винищувач Су-35
РФ і далі атакуватиме, щоб виснажувати нашу ППО: Гуменюк про повітряні удари

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Безпілотники, Війна в Україні, Дніпро, Дніпропетровська область, Дрони, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ створює нову “елітну” авіагрупу для ударів по Україні – британська розвідка
Су-35 РФ
Палива вистачить на 10 днів: Запорізькій АЕС через атаку РФ знеструмлена
РФ і далі атакуватиме, щоб виснажувати нашу ППО: Гуменюк про повітряні удари
Загальна мобілізація в Україні 2023: як проходить та чи будуть зміни
Військовий, мобілізація
У водах на Херсонщині впав російський винищувач Су-35
РФ і далі атакуватиме, щоб виснажувати нашу ППО: Гуменюк про повітряні удари
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 22.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
РФ і далі атакуватиме, щоб виснажувати нашу ППО: Гуменюк про повітряні удари
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
РФ і далі атакуватиме, щоб виснажувати нашу ППО: Гуменюк про повітряні удари
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
РФ і далі атакуватиме, щоб виснажувати нашу ППО: Гуменюк про повітряні удари
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
РФ і далі атакуватиме, щоб виснажувати нашу ППО: Гуменюк про повітряні удари
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь