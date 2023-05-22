Силы ПВО во время ночной тревоги уничтожили 20 ударных дронов и четыре ракеты

Ночью 22 мая российские оккупанты выпустили по инфраструктуре Украины 16 ракет различных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131. ПВО хорошо отработала по целям.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Больше всего враг атаковал военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста — в городе Днепр.

В целом враг выпустил по Украине 16 ракет, в частности:

четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря;

пять крылатых ракет Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с разных направлений — Азовского моря и Курской области;

две баллистические ракеты Искандер-М из оккупированного Крыма;

пять зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.

20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

В течение ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Восток и Юг уничтожено четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

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