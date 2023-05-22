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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Силы ПВО во время ночной тревоги уничтожили 20 ударных дронов и четыре ракеты

обстріл Дніпра 22 травня
Фото: ГСЧС

Ночью 22 мая российские оккупанты выпустили по инфраструктуре Украины 16 ракет различных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131. ПВО хорошо отработала по целям.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Больше всего враг атаковал военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста — в городе Днепр.

В целом враг выпустил по Украине 16 ракет, в частности:

  • четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря;
  • пять крылатых ракет Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с разных направлений — Азовского моря и Курской области;
  • две баллистические ракеты Искандер-М из оккупированного Крыма;
  • пять зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.
  • 20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

В течение ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Восток и Юг уничтожено четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

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Война в Украине, літаки РФ, Ракетные удары России, Россия
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