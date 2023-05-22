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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина не имеет непосредственного отношения — Подоляк о событиях в Белгородской области

Украина не имеет непосредственного отношения — Подоляк о событиях в Белгородской области
Фото: Офис президента

Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России, но не имеет к ним отношения.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в социальной сети Twitter.

— Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках, — написал он.

По словам Подоляка, Украина наблюдает за событиями, происходящими в соседней с нами области РФ, и изучает ситуацию.

Подоляк также пошутил, что “танки продаются в любом российском военторге”, и добавил, что подпольные партизанские отряды состоят из граждан России.

В военной разведке Украины подтвердили, что бойцы РДК проводят операции на территории РФ. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что ведутся действия для создания “полосы безопасности”. Он также подчеркнул, что операцию проводят исключительно граждане России.

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Источник: Михаил Подоляк

Белгород, Война в Украине, Михаил Подоляк, Россия
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