Україна не має безпосереднього стосунку – Подоляк про події у Бєлгородській області

Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до неї стосунку.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у соціальній мережі Twitter.

— Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках, – написав він.

За словами Подоляка, Україна спостерігає за подіями, що відбуваються у сусідній з нами області РФ, та вивчає ситуацію.

Подоляк також пожартував, що “танки продаються в будь-якому російському військторзі”, та додав, що підпільні партизанські загони складаються з громадян Росії.

У військові розвідці України підтвердили, що бійці РДК проводять операції на території РФ. Речник ГУР Андрій Юсов заявив, що ведуться дії для створення “смуги безпеки”. Він також наголосив, що операцію проводять лише громадяни Росії.

Джерело: Михайло Подоляк

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