РДК и легион Свобода России проводят операцию на территории РФ: что известно

Легион Свобода России и бойцы РДК сообщили, что полностью освободили населенный пункт Козинка и Гора Подол в Белгородской области РФ.

После 15.00 в Telegram-канале легиона появилась информация, что Гора Подол пройдена и начался штурм Гайворона.

Представителя ГУР Андрея Юсова подтвердил, что легион Свобода России и РДК проводят операцию на территории Белгородской области для создания полосы безопасности для защиты гражданских украинцев.

По его словам, операцию проводят исключительно граждане России.