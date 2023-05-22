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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РДК и легион Свобода России проводят операцию на территории РФ: что известно

РДК и легион Свобода России проводят операцию на территории РФ: что известно
22 мая, 15:36

Легион Свобода России и бойцы РДК сообщили, что полностью освободили населенный пункт Козинка и Гора Подол в Белгородской области РФ.

После 15.00 в Telegram-канале легиона появилась информация, что Гора Подол пройдена и начался штурм Гайворона.

Представителя ГУР Андрея Юсова подтвердил, что легион Свобода России и РДК проводят операцию на территории Белгородской области для создания полосы безопасности для защиты гражданских украинцев.

По его словам, операцию проводят исключительно граждане России.

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22 мая, 15:53

Факты ICTV предлагают вам подробнее ознакомиться с материалом о Российском добровольческом корпусе — что о них известно и их идеологию.

22 мая, 15:46

Российские СМИ публикуют фотографии последствий боя в Белгородской области. Там утверждают, что здание находится в населенном пункте Гора-Подол.

Белгород новости сейчас — что известно об атаке на Белгород

22 мая, 15:42

В Кремле прокомментировали ситуацию на Белгородщине

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о “попытке прорыва” в Белгородскую область якобы “украинских диверсантов”.

По словам Пескова, сил и средств на месте достаточно, чтобы “выдавить украинских диверсантов”.

22 мая, 15:39

Освобождение Горы-Подол

Легион Свобода России сообщает об освобождении села Гора-Подол, которое находится за селом Козинка — начались бои за город Грайворон.

Белгород, Война в Украине, Россия
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Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
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