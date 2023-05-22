РДК и легион Свобода России проводят операцию на территории РФ: что известно
Легион Свобода России и бойцы РДК сообщили, что полностью освободили населенный пункт Козинка и Гора Подол в Белгородской области РФ.
После 15.00 в Telegram-канале легиона появилась информация, что Гора Подол пройдена и начался штурм Гайворона.
Представителя ГУР Андрея Юсова подтвердил, что легион Свобода России и РДК проводят операцию на территории Белгородской области для создания полосы безопасности для защиты гражданских украинцев.
По его словам, операцию проводят исключительно граждане России.
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В Кремле прокомментировали ситуацию на Белгородщине
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о “попытке прорыва” в Белгородскую область якобы “украинских диверсантов”.
По словам Пескова, сил и средств на месте достаточно, чтобы “выдавить украинских диверсантов”.
Освобождение Горы-Подол
Легион Свобода России сообщает об освобождении села Гора-Подол, которое находится за селом Козинка — начались бои за город Грайворон.