У морі навколо України розміщено 400 морських мін – Гуменюк
Територіально море вздовж узбережжя України заміновано, там розміщено понад 400 морських мін.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
– Самі окупанти, коли оголосили про цю небезпеку, позначили кількість мін, які може знати тільки той, хто безпосередньо замінував море, – сказала вона.
За її словами, тільки за поточний рік знищено понад 20 мін, та іноді вони вибухають безконтрольно, і в такому разі завдають шкоди місцевості на відстань до 200 м.
Гуменюк зазначила, що підрив міни у воді може вражати все живе в радіусі до кілометра.
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