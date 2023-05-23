У морі навколо України розміщено 400 морських мін – Гуменюк

Територіально море вздовж узбережжя України заміновано, там розміщено понад 400 морських мін.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Самі окупанти, коли оголосили про цю небезпеку, позначили кількість мін, які може знати тільки той, хто безпосередньо замінував море, – сказала вона.

За її словами, тільки за поточний рік знищено понад 20 мін, та іноді вони вибухають безконтрольно, і в такому разі завдають шкоди місцевості на відстань до 200 м.

Гуменюк зазначила, що підрив міни у воді може вражати все живе в радіусі до кілометра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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