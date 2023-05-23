Як змусити РФ програти і забути про Україну – The Atlantic

Поразка Росії має бути досягнута в головах російського керівництва, і для цього необов’язково організовувати марш на Москву. Водночас, Заходу слід бути рішучішим у підтримці України та тиску на Кремль і РФ.

Про це у статті під назвою “Для України недостатньо перемогти. Росія повинна програти” для журналу The Atlantic написав Еліот Коен, колишній радник Держдепартаменту США, професор Школи передових міжнародних досліджень в Університеті Джона Гопкінса та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень (США).

На його думку, США страждають від навмисної нечіткості у формулюванні своїх цілей у російській війні в Україні.

– Мляві фрази на кшталт “допомогти Україні захистити себе” або, що ще гірше, “поставити Україну в найкраще можливе становище для переговорів” або безглузді, або беззмістовні. Бюрократичний розумовий туман маскується під майстерну політику, і це небезпечно, – вважає автор.

За його словами, стратегія – це відповідність засобів і цілей, а на війні легко стати одержимим дією, а не метою, і тим самим потрапити в знаменитий опис Фрідріха Ніцше найпоширенішої людської дурості: забути, що людина мала намір зробити в першу чергу, вважає Еліот Коен.

Автор вказує, що на відміну від США, Україна знає, як визначити перемогу: кордони до 2014 року очищено від загарбників, вигнанців і біженців повернуто, суспільство й економіку відновлено, членство в Європейському Союзі та НАТО досягнуто, а російським ґвалтівникам, катам і вбивцям забезпечено певну міру правосуддя.

– Точно так само ми знаємо, як росіяни визначають перемогу: Україна, розбита і відрізана від Заходу, більша частина її території анексована; Європа в безладі, що поновлює свою залежність від дешевих природних ресурсів і ділових можливостей Москви; і відновлення більшої частини старої російської імперської держави, – пише Еліот Коен.

Колишній радник Держдепу підкреслює, що Захід “повинен хотіти перемоги, як її визначає Україна”. При цьому, щоб досягти цієї перемоги, Заходу потрібно не тільки допомогти в поразці РФ, він повинен ще й переконати Росію в тому, що вона переможена.

Коен вказує, що для Росії перемога означатиме ще більше можливостей для втручання у справи Європи та розширення впливу Кремля за допомогою необмеженого насильства. Росія зможе, таким чином, безкарно здійснювати різанину і звірства, а її амбіції зростатимуть разом з успіхом.

– Перемога Росії також покаже всьому світу, що Заходу, включно зі США, бракує рішучості, незважаючи на своє багатство, виконувати свої зобов’язання, що послужить для Пекіна обнадійливим уроком, – вказує автор.

Водночас, пише Коен, поразка Росії, навпаки, змусить Пекін, який вже дещо нервує через некомпетентність і дикі заяви свого партнера, оборонятися, зміцнить західний альянс і допоможе зберегти деякі з основних норм гідної поведінки в тих частинах світу, що є найбільш важливими для Заходу.

– Насамперед, це назавжди заблокує російський імперський проєкт, тому що без України, як зазначив історик Домінік Лівен, Росія не може бути імперією, – пише він.

За його словами, в нинішніх реаліях поразка Росії не вимагає маршу на Москву, як і не вимагає, щоб РФ була беззахисною і спустошеною, оскільки це неможливо без Третьої світової війни.

– Швидше, це буде досягнуто в головах лідерів і населення Росії. Росія повинна бути переконана, що військовий інструмент і його застосування у великомасштабній війні неминуче зазнають невдачі, і вона повинна усвідомити, що Україна остаточно і повністю втрачена, – пише професор.

Коен нагадує, що в історії подібні ситуації вже мали місце. Так, Ізраїль, який не окупував арабські столиці 1967 року, змусив арабські держави відмовитися від думки, що вони можуть знищити єврейську державу звичайними засобами. Війна 1973 року змусила дійти висновку, що навіть обмежений звичайний конфлікт занадто небезпечний, щоб намагатися його вести.

Водночас, у В’єтнамі та Афганістані США зазнали поразки, не програвши жодного бою.

– Ми переконалися, що воювати марно і боляче, що наші вороги непримиренні і непереможні, а ціна, заплачена кров’ю, скарбами і увагою, жодною мірою не варта і ніколи не буде варта таких витрат, – пише автор.

Колишній радник Держдепу навів слова Карла фон Клаузевіца, німецького військового теоретика і практика, згідно з якими війна – це випробування моральних і фізичних сил за допомогою останніх.

– Україна повинна не тільки домогтися успіху на полі бою у своїх майбутніх контрнаступах; вона повинна забезпечити не тільки впорядковане відведення російських військ після переговорів про припинення вогню. Якщо говорити жорстоко, ми повинні побачити маси росіян, які тікають, дезертирують, розстрілюють своїх офіцерів, узятих у полон або загиблих. Поразка росіян має бути безпомилково великою і кривавою, – пише він.

Коен вказує, що теорії перемоги Росії у війні проти України руйнувалися одна за одною.

Він нагадав, що президент РФ Володимир Путін почав з віри в те, що Україна впаде за тиждень, а потім, що Україна піддасться протягом місяця або двох важких боїв. Згодом глава Кремля вважав, що Європа залишить Україну під час холодної зими без російського газу, а пізніше, що Київ можна змусити підкоритися, обстрілюючи українські міста.

– Остання теорія перемоги – що у Заходу не вистачить духу нескінченно вливати величезні ресурси в Україну – також потребує спростування, тому що далі цього нічого немає, – пише автор статті.

На його думку, Захід повинен у терміновому порядку надати Україні все, що вона може використовувати, включно з ракетами дальньої дії, щоб остаточно зруйнувати 11-мильний Керченський міст між материком і Кримом, і касетні боєприпаси для знищення російських бойових машин і піхоти.

– Розбити російську армію, як це зробили ми, витративши лише малу частину нашого оборонного бюджету і жодної краплі нашої крові, – вражаюча стратегічна угода, – вважає Еліот Коен.

Крім того, росіяни мають дійти висновку, що Україна – колишня, на їхню думку, псевдодержава, яка містила “двоюрідних братів” або “молодших братів”, – зникла назавжди. Це означає швидкий вступ до ЄС і НАТО, а також глибоке зобов’язання Заходу відновити Україну економічно і, що найважливіше, озброїти її до зубів на довгі роки, вказує Коен.

За його словами, те метушіння адміністрації президента США щодо передання Україні надпотужних літаків F-16 є “нерозумним і недалекоглядним”.

– Можливо, ці літаки не матимуть значення на полі бою через два місяці, але усвідомлення того, що кілька сотень таких літаків буде поставлено на озброєння протягом наступних п’яти років, матиме глибоке символічне значення. Ми повинні говорити про те, як ми будемо відновлювати Збройні сили України – найбільшу, перевірену в боях і в деякому сенсі найрішучішу армію Заходу, – пише він.

Коен вказує, що при цьому Заходу потрібна агресивна інформаційна кампанія, щоб донести до людей реальність поразки Росії.

Своєю чергою, росіянам потрібно нагадати, що їхня економіка, яка слабшає, становить лише десяту частину від економіки ЄС, і що Кремль не може побудувати й розгорнути сучасний танк, а їхній новітній високоефективний літак Су-57 перевершить літак F-35 з чотирьох невеликих скандинавських держав.

Кремлю варто зрозуміти, вважає Коен, що його генерали застаріли і некомпетентні, а вище командування байдуже до життя росіян, і, крім того, техніка Росії поступається українській, а російське матеріально-технічне забезпечення прогнило через корупцію.

На думку колишнього радника Держдепу, інформаційна війна має бути посилена триваючими санкціями, метою яких є не стільки перемога у війні, скільки довгострокове ослаблення російського військового потенціалу через депресію економіки та примушування Росії обходитися неякісними компонентами і запчастинами.

– Росія має бути ізольована і політично, і психологічно, граючи на історичному двоїстому ставленні країни до Заходу, представленому у двох її столицях: Санкт-Петербурзі, зверненому до Європи, і Москві, зверненій до Азії. Але російська література, мистецтво, культура і політична практика вкорінені в її відносинах з Європою. Можливо, через роки або, що більш імовірно, через десятиліття прийде час, коли постімперська Росія знову повернеться на Захід, – вважає автор.

Еліот Коен упевнений, що “все це може бути здійснено” і в минулому це вже відбувалося в менших масштабах. На підтвердження своїх слів він навів приклад того, як наприкінці 1970-х і на початку 80-х років російські лідери переконалися, що вони не можуть наздогнати розвиток західних військових технологій, навіть коли вони вели й програли війну в Афганістані.

– Але наші сьогоднішні очікування мають бути зваженими. На жаль, переможена Росія, як і раніше, буде злісною, сердитою і мстивою; імовірно, нею, як і раніше, керуватиме “вертикаль влади”, жорсткі люди з міністерств безпеки; вона буде просякнута беззаконням і вбивствами; вона займатиметься підривною діяльністю, політичною війною і зловмисною поведінкою всіх видів. Але хто не вважатиме за краще мати справу з тисячею “ферм тролів” і підставних організацій, ніж з одним Маріуполем? І така Росія буде набагато менш небезпечна для нас, набагато менш корисна для Китаю, набагато менш здатна породити нові жахливі загрози в найближчі роки, – пише автор.

Професор Коен вказує, що ключем до цієї стратегії є мужність. За його словами, Захід повинен перемогти свої страхи перед російськими погрозами та ескалацією, перед ядерною бравадою Кремля і навіть перед побоюваннями російського краху.

– Ми повинні бути стратегічними і проникливими, але нічого не може бути досягнуто без мужності, – пише він.

Коен навів слова папи Римського Іоанна Павла II: “Ніколи не сумнівайтеся, ніколи не втомлюйтеся і ніколи не сумуйте. Не бійтеся”.

Фото: ISW

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