Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней – ОП

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление украинских военных началось и продолжается уже несколько дней, интенсивные боевые действия развернулись по всей линии границы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Rai.

— Контрнаступление продолжается уже несколько дней, идет интенсивная война на 1 500 км границы, но действия уже начались, — сказал он.

Подоляк также заверил, что вооружение, предоставленное западными партнерами, Украина будет применять только для деоккупации захваченных территорий.

— Сегодня мы имеем ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard, противоракетные системы, которые нам предоставили Франция и Италия. F-16 наконец позволят нам закрыть воздушное пространство, — подчеркнул он.

По его словам, если бы эти истребители предоставили еще год назад, “война бы уже закончилась”.

23 мая руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ скоро начнется, поскольку Киев уже получил необходимое минимальное количество вооружения и военной техники.

Читайте также
Зеленский рассказал, почему ВСУ пока не начинают контрнаступление
Володимир Зеленський

Джерело: Rai news

Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Михаил Подоляк, Офис президента, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Большинство летели на запад. Игнат рассказал детали ночной атаки дронов
Юрій Ігнат
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 25.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Оккупанты бьют по Бахмуту и тщетно пытаются наступать в сторону Ивановского – Генштаб
Російські військові
Армия РФ за сутки сократилась на 500 оккупантов, 36 дронов и 20 артсистем
Знищена техніка Росії
36 из 36: ВСУ уничтожили все выпущенные ночью по Украине дроны Shahed
Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней – ОП
Видео
Переход на григорианский календарь: какие даты праздников изменятся, а какие – останутся

Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (24.05.2023)
Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней – ОП
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (24.05.2023)
Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней – ОП
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (24.05.2023)
Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней – ОП
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (24.05.2023)
Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней – ОП
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь