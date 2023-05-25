Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней – ОП

Контрнаступление украинских военных началось и продолжается уже несколько дней, интенсивные боевые действия развернулись по всей линии границы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Rai.

— Контрнаступление продолжается уже несколько дней, идет интенсивная война на 1 500 км границы, но действия уже начались, — сказал он.

Подоляк также заверил, что вооружение, предоставленное западными партнерами, Украина будет применять только для деоккупации захваченных территорий.

— Сегодня мы имеем ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard, противоракетные системы, которые нам предоставили Франция и Италия. F-16 наконец позволят нам закрыть воздушное пространство, — подчеркнул он.

По его словам, если бы эти истребители предоставили еще год назад, “война бы уже закончилась”.

23 мая руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ скоро начнется, поскольку Киев уже получил необходимое минимальное количество вооружения и военной техники.

Джерело: Rai news

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