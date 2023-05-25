Контрнаступ ЗСУ триває вже кілька днів – ОП

Контрнаступ українських військових розпочався і триває вже кілька днів, інтенсивні бойові дії розгорнулися по всій лінії кордону.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

– Контрнаступ триває уже кілька днів, іде інтенсивна війна на 1 500 км кордону, але дії вже почалися, – сказав він.

Подоляк також запевнив, що озброєння, надане західними партнерами, Україна застосовуватиме лише для деокупації захоплених територій.

– Сьогодні ми маємо ракети великої дальності Storm Shadow, танки Leopard протиракетні системи, які нам надали Франція та Італія. F-16 нарешті дадуть нам змогу закрити повітряний простір, – наголосив він.

За його словами, якби ці винищувачі надали ще рік тому, “війна б уже закінчилася”.

23 травня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що контрнаступ ЗСУ скоро розпочнеться, оскільки Київ уже отримав необхідну мінімальну кількість озброєння та військової техніки.

Джерело: Rai news

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