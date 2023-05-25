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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Контрнаступ ЗСУ триває вже кілька днів – ОП

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ українських військових розпочався і триває вже кілька днів, інтенсивні бойові дії розгорнулися по всій лінії кордону.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

– Контрнаступ триває уже кілька днів, іде інтенсивна війна на 1 500 км кордону, але дії вже почалися, – сказав він.

Подоляк також запевнив, що озброєння, надане західними партнерами, Україна застосовуватиме лише для деокупації захоплених територій.

– Сьогодні ми маємо ракети великої дальності Storm Shadow, танки Leopard протиракетні системи, які нам надали Франція та Італія. F-16 нарешті дадуть нам змогу закрити повітряний простір, – наголосив він.

За його словами, якби ці винищувачі надали ще рік тому, “війна б уже закінчилася”.

23 травня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що контрнаступ ЗСУ скоро розпочнеться, оскільки Київ уже отримав необхідну мінімальну кількість озброєння та військової техніки.

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Джерело: Rai news

Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Михайло Подоляк, Офіс президента, Російська агресія
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