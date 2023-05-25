Мы полезны в Украине как командиры: мать азовца Калины о просьбе сына к власти

Освобожденные из плена командиры из Азовстали, которые сейчас находятся в Турции, хотели бы вернуться домой еще до завершения полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.

Об этом рассказала мама заместителя командира Азова Святослава Паламара (Калины) — Лидия Васильевна.

Женщину спросили, известно ли ей что-то относительно того, будут ли держать командиров до конца полномасштабной войны. В ответ она сказала, что это самый болезненный вопрос ее сына.

— Он говорит: я очень хотел бы нашей власти подчеркнуть, что мы полезны здесь, в Украине, как командиры. Смотрите, нас обменяли, но не выпустили. И вот это бремя для нас в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Я просто просил бы власть, чтобы она все-таки применила какие-то рычаги такие, чтобы не помешали обмену наших ребят, но нас как-то постарались бы вернуть, — пересказала мать Калины.

Ее сын сказал, что просил бы президента, чтобы он все же поспособствовал бы обмену их в Украину.

— Мы здесь больше полезны. Мы знаем, что это борьба, что это война. И сидеть в Турции нам просто и не годится. Но они не знают. Как и что, какая была договоренность — это никто не доказывает. И это их, наверное, угнетает в первую очередь. Я так понимаю. Это боль, — добавила женщина.

Напомним, в сентябре 2022 года в рамках обмена удалось освободить 215 украинских защитников. Пятеро освобожденных из российского плена командиров полка Азов до конца войны будут под протекцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фото: Telegram/Азов

Источник : Радио Свобода

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.