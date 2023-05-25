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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ми корисні в Україні як командири: матір азовця Калини про прохання сина до влади

Святослав Паламар Калина

Звільнені з полону командири з Азовсталі, які нині перебувають у Туреччині, хотіли б повернутися додому ще до завершення повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія.

Про це розповіла мама заступника командира Азову Святослава Паламара (Калини) – Лідія Василівна.

Жінку запитали, чи відомо їй щось стосовно того, чи триматимуть командирів до кінця повномасштабної війни. У відповідь вона сказала, що це найболісніше запитання її сина.

— Він каже: я дуже хотів би нашій владі наголосити, що ми корисні тут, в Україні, як командири. Дивіться, нас обміняли, але не випустили. І ось це тягар для нас дуже в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Я просто просив би владу, щоб вона все-таки застосувала якісь важелі такі, щоб не зашкодили обміну наших хлопців, але нас якось постаралися б повернути, – переповіла матір Калини.

Її син сказав, що просив би президента, щоб він все ж посприяв їх обміну в Україну.

— Ми тут більш корисні. Ми знаємо, що це є боротьба, що це є війна. І сидіти в Туреччині нам просто і не годиться. Але вони не знають. Як і що, яка була домовленість – це ніхто не доводить. І це їх, певно, гнітить в першу чергу. Я так розумію. Це є біль, – додала жінка.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в межах обміну вдалося звільнити 215 українських захисників. П’ятеро звільнених з російського полону командирів полку Азов до кінця війни будуть під протекцією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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Фото: Telegram/Азов

Джерело: Радіо Свобода
Азов, Війна в Україні, Володимир Зеленський
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