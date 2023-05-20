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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Командиры Азова в Турции не на курорте: жена Редиса о том, в каких они живут условиях

Денис Прокопенко та Юлія Прокопенко
Фото: Офис президента

Жена бойца Дениса Редиса Прокопенко и основательница Ассоциации семей защитников Азовстали Екатерина Прокопенко рассказала, что командиры Азова, которые сейчас в Турции, живут на закрытом объекте, но имеют доступ к информации.

Об этом она рассказала в интервью агентству Укринформ.

По ее словам, они находятся в безопасном месте, и землетрясения, которые произошли в Турции, их не коснулись.

— Я сейчас живу в ситуации, когда мне женщины пленных просто могут писать, даже угрожать, мол, “твой муж — на курорте”. Это неправда. Они на закрытом режимном объекте. Даже мы не знаем, где конкретно. Они не на курорте и не на море, — рассказала Юлия.

Она добавила, что у командиров Азова в Турции есть определенный режим, регламентированные звонки и расписание. Они не подвергаются пыткам, как в России, но не на свободе полностью.

— Мы все понимаем, если бы они остались в плену дольше в тех условиях, то произошли бы неотвратимые процессы с их состоянием, — добавила она.

Прокопенко также рассказала, что командиры Азова отказались от посещения их родными. Они назвали это мужской военной солидарностью, поскольку хотят морально быть на уровне со своим рядовым составом.

Напомним, в сентябре 2022 года в рамках обмена удалось освободить 215 украинских защитников. Среди них — командиры защитников Азовстали. С тех пор пятеро азовцев находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.

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Источник: Укринформ
Азов, Война в Украине, Туреччина
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