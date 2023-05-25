Программа єВідновлення: как будут считать стоимость восстановления жилья

Украинцы могут получить денежную компенсацию в рамках программы єВідновлення за поврежденное в результате полномасштабной войны жилье. Факты ICTV объясняют, как будет определяться сумма помощи.

Глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк объяснила, что сумму помощи будет определять специальная комиссия, которая обеспечит обследование имущества и определит сумму компенсации в специальном чек-листе.

— Сумму определит комиссия органа местного самоуправления согласно чек-листу, форма которого утверждена в постановлении правительства. Там указаны средние цены на работы, которые необходимо выполнить для восстановления эксплуатационной пригодности объекта, а комиссия считает, сколько средств может получить человек, — объяснила Шуляк.

Если человек не добавил фотографии к акту комиссионного обследования, тогда специальная комиссия осуществляет фотофиксацию повреждений объекта недвижимого имущества. Это необходимо для засвидетельствования характера и объема разрушений по каждому виду ремонтных работ. В дальнейшем она знакомит получателя компенсации с данными, зафиксированными для заполнения чек-листа.

Сам чек-лист на помощь в рамках єВідновлення заполняется в электронной форме с помощью Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Размер компенсации за один поврежденный объект не может составлять более 200 тыс. грн.

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