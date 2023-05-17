Федоров объяснил, почему Дія не видит жилья в заявках єВідновлення и что нужно сделать

Украинцы, которые хотят подать заявку на восстановление жилья в Дії в рамках программы єВідновлення, сталкиваются с тем, что не могут этого сделать, потому что приложение не отражает их домов и квартир.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что причина заключается в отсутствии этой информации в реестре недвижимости.

— Приложение берет информацию из реестра недвижимости, и это говорит о том, что в этом реестре нет этого жилья, дома или квартиры. Нужно зарегистрироваться у нотариуса и получить документы. Дія обращается к различным реестрам, и это свидетельствует о том, что там нет этой информации, — сказал Федоров в эфире телемарафона Єдині новини ведущему Вадиму Карпьяку.

По словам Федорова, зарегистрировать документы может любой нотариус, но также их можно подать онлайн. На портале єВідновлення есть информация, как это правильно сделать.

Министр пояснил, что средства на восстановление будут поступать из государственного бюджета и от международных партнеров. Поэтому очень важно построить прозрачный путь получения этой услуги.

— Чтобы вся информация была в реестрах и можно было проверить, чтобы не было злоупотреблений. Поэтому такие ситуации случаются. Высокого процента застроек в Украине нет в реестре, поскольку его создали только в 2013-14 годах. Нужно пройти этот путь, чтобы получить выплаты, — добавил он.

Как известно, с 10 мая в приложении Дія доступна новая услуга — єВідновлення, с помощью которой можно получить помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного в результате войны.

Подробнее о программе єВідновлення, какое жилье подлежит восстановлению и о максимальной сумме выплаты вы можете ознакомиться в нашем материале.

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