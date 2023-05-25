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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Програма єВідновлення: як рахуватимуть вартість відбудови житла

Програма єВідновлення: як рахуватимуть вартість відбудови житла
Фото: Pixabay

Українці можуть отримати грошову компенсацію у рамках програми єВідновлення за пошкоджене внаслідок повномасштабної війни житло. Факти ICTV пояснюють, як визначатиметься сума допомоги.

Очільниця комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк пояснила, що суму допомоги визначатиме спеціальна комісія, яка забезпечить обстеження майна і визначить суму компенсації у спеціальному чеклісті.

– Суму визначить комісія органу місцевого самоврядування згідно з чеклістом, форма якого затверджена в постанові уряду. Там вказані середні ціни на роботи, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта, а комісія рахує, скільки коштів може отримати людина, – пояснила Шуляк.

Якщо людина не додала фотографії до акту комісійного обстеження, тоді спеціальна комісія здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна. Це необхідно для засвідчення характеру та обсягу руйнувань за кожним видом ремонтних робіт. Надалі вона ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чекліста.

Сам чекліст на допомогу в рамках єВідновлення заповнюється в електронній формі за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Розмір компенсації за один пошкоджений об’єкт не може становити більше ніж 200 тис. грн.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Гроші, Житло в Україні, квартира в Киеве, Ремонт
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