Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Способна сбить в небе все: что известно о ПЗРК NASAMS
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ повысила уровень опасности в Черном море, нарисовав в системе AIS символ Z

РФ повысила уровень опасности в Черном море, нарисовав в системе AIS символ Z
Фото: Depositphotos

Россияне вмешались в работу автоматической идентификационной системы (AIS), отслеживающей движение коммерческих судов, чтобы нарисовать в Черном море букву Z.

Символ Z у Чорному морі

Фото: Ministry of Defence

Об этом со ссылкой на аналитические данные от компании Geollect 25 мая сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

Представители Geollect установили, что AIS подверглась удаленному вмешательству, начиная с 14 мая.

Целью злоумышленников было подделать движение судов таким образом, чтобы создалось впечатление, будто их следы создали в Черном море 65-километровый символ Z (такой буквой оккупанты маркируют свою технику. – Ред.).

Следы от движения кораблей указывают, что суда “следовали” со скоростью до 102 узлов (188 км/ч), что также является одним из доказательств подделки.

Британские разведчики не исключают, что РФ вмешалась в работу системы AIS, чтобы поднять моральный дух россиян перед контрнаступлением ВСУ.

Поскольку одной из задач системы AIS является обеспечение безопасности движения судов, вмешательство в ее работу повысило риск аварий в море.

К тому же, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, пока россияне занимаются виртуальными подделками, их флот в реальности остается достаточно уязвимым.

Речь идет, в частности, о судне сбора разведданных Иван Хурс, которое, вероятно, было атаковано накануне.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 456-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, Російська агресія, РФ, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Способна сбить в небе все: что известно о ПЗРК NASAMS
NASAMS
Большинство летели на запад. Игнат рассказал детали ночной атаки дронов
Юрій Ігнат
Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней – ОП
Бої на фронті
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 25.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Оккупанты бьют по Бахмуту и тщетно пытаются наступать в сторону Ивановского – Генштаб
Російські військові
Видео
Переход на григорианский календарь: какие даты праздников изменятся, а какие – останутся

Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (24.05.2023)
РФ повысила уровень опасности в Черном море, нарисовав в системе AIS символ Z
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (24.05.2023)
РФ повысила уровень опасности в Черном море, нарисовав в системе AIS символ Z
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (24.05.2023)
РФ повысила уровень опасности в Черном море, нарисовав в системе AIS символ Z
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (24.05.2023)
РФ повысила уровень опасности в Черном море, нарисовав в системе AIS символ Z
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь