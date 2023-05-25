РФ повысила уровень опасности в Черном море, нарисовав в системе AIS символ Z

Россияне вмешались в работу автоматической идентификационной системы (AIS), отслеживающей движение коммерческих судов, чтобы нарисовать в Черном море букву Z.

Об этом со ссылкой на аналитические данные от компании Geollect 25 мая сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

Представители Geollect установили, что AIS подверглась удаленному вмешательству, начиная с 14 мая.

Целью злоумышленников было подделать движение судов таким образом, чтобы создалось впечатление, будто их следы создали в Черном море 65-километровый символ Z (такой буквой оккупанты маркируют свою технику. – Ред.).

Следы от движения кораблей указывают, что суда “следовали” со скоростью до 102 узлов (188 км/ч), что также является одним из доказательств подделки.

Британские разведчики не исключают, что РФ вмешалась в работу системы AIS, чтобы поднять моральный дух россиян перед контрнаступлением ВСУ.

Поскольку одной из задач системы AIS является обеспечение безопасности движения судов, вмешательство в ее работу повысило риск аварий в море.

К тому же, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, пока россияне занимаются виртуальными подделками, их флот в реальности остается достаточно уязвимым.

Речь идет, в частности, о судне сбора разведданных Иван Хурс, которое, вероятно, было атаковано накануне.

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Источник : Ministry of Defence

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