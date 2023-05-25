РФ підвищила рівень небезпеки в Чорному морі, намалювавши в системі AIS символ Z

Росіяни втрутились у роботу автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), яка відстежує рух комерційних суден, щоб намалювати в Чорному морі літеру Z.

Про це з посиланням на аналітичні дані від компанії Geollect 25 травня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Представники Geollect встановили, що AIS зазнала віддаленого втручання, починаючи з 14 травня.

Метою зловмисників було підробити рух суден таким чином, щоби склалося враження, нібито їхні сліди створили в Чорному морі 65-кілометровий символ Z (цією літерою окупанти маркують свою техніку. – Ред.).

Сліди від руху кораблів вказують, що судна “прямували” зі швидкістю до 102 вузлів (188 км/год), що також є одним із доказів підробки.

Британські розвідники не виключають, що РФ втрутилась у роботу системи AIS, щоб підняти моральний дух росіян перед контрнаступом ЗСУ.

Оскільки одним із завдань системи AIS є гарантування безпеки руху суден, втручання в її роботу підвищило ризик аварій у морі.

До того ж, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, поки росіяни займаються віртуальними підробками, їхній флот у реальності залишається доволі вразливим.

Ідеться, зокрема, про судно збору розвідданих Іван Хурс, яке, ймовірно, було атаковано напередодні.

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Джерело : Ministry of Defence

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