В ОПУ озвучили два ключові очікування України від саміту НАТО

Україна має два ключові очікування від саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі (Литва). Йдеться про запрошення стати членом цього військового блоку та гарантії безпеки.

Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, в Києві розуміють, що наша країна зможе стати повноцінним членом НАТО, коли дозволить безпекова ситуація.

– Але цей момент принциповий: ідеться саме про “коли”, а не “якщо”. Сьогодні наша запитова позиція зрозуміла. Перше – це запрошення стати членом НАТО в умовах, “коли безпекова ситуація це дозволить”. Друге – гарантії безпеки на шляху до НАТО, – зазначив Єрмак, коментуючи очікування від Вільнюського саміту.

Керівник ОПУ уточнив, що ідеальною формою гарантій безпеки став би “мікс” Київського безпекового договору, який запропонувала українська сторона, та зобов’язань за прикладом тих, які взяли США перед Ізраїлем.

Ідеться про те, щоб поєднати найкраще з обох концепцій.

Єрмак пояснив, що Київський безпековий договір (Kyiv Security Compact) передбачає підписання країнами-партнерами багатосторонньої рамкової угоди з можливістю укладення двосторонніх.

– Існують специфічні особливості законодавства в тих чи інших державах, які складно звести в одне ціле, – додав Єрмак.

Українська сторона наполягає на фіксації безальтернативності шляху України до НАТО. А поки цього не сталося – наша країна потребує гарантій безпеки.

Як відомо, Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО під час саміту, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

До цього заходу наша країна готує два нові пакети співпраці з НАТО – політичний і практичний.

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