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Политика
Юлия Соколова, редактор ленты

Саммит НАТО в Вильнюсе: Стефанишина озвучила ожидания Украины

Ольга Стефанішина
Фото: УНИАН

Украина надеется получить политическое приглашение в НАТО на саммите этого военного блока, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона Єдині новини.

Она отметила, что пора “выходить за пределы политики открытых дверей” НАТО и отходить от ожидания плана действий по членству (ПДЧ).

По словам Стефанишиной, Украина сегодня “фактически является основным стандартом НАТО”, ведь у нашей армии есть опыт, которого нет у членов блока. В связи с этим вице-премьер подчеркнула, что нет никаких объективных оснований не приглашать Украину в Организацию Североатлантического договора.

– То есть политическое приглашение Украины к членству в НАТО абсолютно возможно, и мы его будем ожидать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это во время саммита, — объяснила Стефанишина.

Она добавила, что Киев также ожидает решений о дополнительной военной помощи как до саммита, так и во время этого мероприятия.

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Саммит НАТО в Вильнюсе: Стефанишина озвучила ожидания Украины

Комментируя участие в саммите НАТО президента Украины Владимира Зеленского, Стефанишина сообщила, что это возможно только в формате официальной встречи.

– Если президент примет участие в саммите, это будет только в формате официальной встречи. Вы помните, что Венгрия блокировала заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров, на уровне министров, и поэтому лидеры Украины, президент был приглашен как неофициальный гость. Это не то, что выглядит вообще возможным, – проинформировала она.

Как отметила Стефанишина, украинская сторона дала НАТО четкий сигнал, что “должен быть официальный формат встречи, и он будет”.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите в Вильнюсе. Там будут обсуждать членство Украины и гарантии безопасности для нашего государства.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина понимает, что не сможет стать членом блока до завершения войны, однако хочет получить четкий сигнал о членстве после окончания боевых действий.

Ольга Стефанишина, Саміт НАТО, Украина-НАТО
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