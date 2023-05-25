Приветствуем на родной земле: первые кадры после возвращения украинских защитников из плена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показал первые кадры возвращения из российского плена украинских защитников Бахмутского направления.

В результате очередного обмена домой вернулись: восемь офицеров и 98 солдат и сержантов. Лубинец отметил, что многие из них считались пропавшими без вести.

— Наши герои держали одно из самых тяжелых направлений фронта. Несокрушимость Бахмута — это выдержка и стальной дух наших защитников, — написал он.

Наши защитники имеют различные травмы и ранения, обостренные хронические заболевания. Впереди у них — реабилитация, которая будет включать психологическую и медицинскую поддержку. Также защитникам помогут восстановить банковские карточки и документы.

На данный момент уже удалось вернуть из российского плена 2 430 украинцев. Лубинец отметил, что совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными работают дальше, чтобы каждый украинец вернулся домой.

Омбудсмен пожелал родным тех, чьи близкие в плену или считаются без вести пропавшими, не терять веру.

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