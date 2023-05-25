25 мая Украина вернула из российского плена 106 военных.

Среди них – восемь офицеров, 98 рядовых и сержантов, которые несли службу на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Они бились за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них – герой нашего государства, – подчеркнул Андрей Ермак.

Среди освобожденных 98 являются военнослужащими Вооруженных сил Украины.

В частности, домой вернулся 21 представитель территориальной обороны, семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

По меньшей мере семь спасенных защитников имеют различные травмы – пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания.

Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год.

68 освобожденных воинов считались пропавшими без вести.

Кроме того, добавляют в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, 25 мая были репатриированы три тела – двоих иностранцев и украинки.

Всего на сегодняшний день благодаря обменам домой вернулись уже 2 430 человек. Среди них – 139 гражданских.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 456-е сутки.

Источник: Андрей Ермак, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

