Украина вернула из плена 106 защитников Бахмута
25 мая Украина вернула из российского плена 106 военных.
Среди них – восемь офицеров, 98 рядовых и сержантов, которые несли службу на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
– Они бились за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них – герой нашего государства, – подчеркнул Андрей Ермак.
Среди освобожденных 98 являются военнослужащими Вооруженных сил Украины.
В частности, домой вернулся 21 представитель территориальной обороны, семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.
По меньшей мере семь спасенных защитников имеют различные травмы – пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания.
Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год.
68 освобожденных воинов считались пропавшими без вести.
Кроме того, добавляют в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, 25 мая были репатриированы три тела – двоих иностранцев и украинки.
Всего на сегодняшний день благодаря обменам домой вернулись уже 2 430 человек. Среди них – 139 гражданских.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 456-е сутки.
Источник: Андрей Ермак, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными