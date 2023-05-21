Заставляют ногтями сдирать тату: Кротевич о пытках пленных и событиях на Азовстали

Год назад в течение 86 дней бойцы гарнизона Мариуполь держали круговую оборону города в полном окружении, с тяжелыми боями и отсутствием какого-либо снабжения.

Временный и. о. командира бригады Азов Богдан Кротевич вспомнил о прошлогодних событиях в Мариуполе, рассказал о выживании на Азовстали и пытках бойцов, которые находились и до сих пор остаются в российском плену.

— Я скажу так: мы не планировали выжить. Я не говорю, что мы не хотели выжить. Мы не планировали выжить. И если бы приказа прекратить оборону Мариуполя не было, я точно скажу, что ни командиры, ни я, ни большинство офицеров, и вероятно что большинство солдат не сдались бы в плен. Мы бы там погибли. Или была такая идея, что пойти в рассыпную, и большинство бы погибло, а часть бы вышла, — поделился Кротевич.

По его словам, российские войска круглосуточно били по Мариуполю, а некоторые дома просто уничтожались после ударов РФ.

— Авиации было просто очень много. Мы где-то посчитали, что половина всей авиации, которая работала по всей Украине, ровно половина работала по Мариуполю, а потом по Азовстали. У нас постоянно была авиатревога, была угроза массированного авиационного обстрела. Это когда 14 самолетов летят за раз. И когда закончились просто этажи, то есть там было, например, пять этажей над бункером, и они закончились, а авиация работала, работала, работала, вот тогда под конец у нас были большие потери от авиации. Дома буквально складывались на глазах, — вспомнил те события Богдан Кротевич.

Представитель бригады Азов отметил, что российская авиация обстреливала Мариуполь и Азовсталь авиабомбами, постоянно работала артиллерия и танки.

— Танками они выжигали все, вообще, абсолютно. Ко мне даже парни подходили, говорили, мы не знаем, какими снарядами они работают. Но танк работает — здание сгорает полностью. И тактика использования танков, конечно, просто они заезжают и уничтожают полностью здание. Начиная с верхних этажей и складывают, — отметил Кротевич.

Однако тогда сдаваться никто не собирался, уверяет Кротевич. Украинские военные продолжали оборону, хотя враг пытался уничтожить бойцов круглосуточно. Было много раненых на Азовстали — с ампутациями рук, ног и другими тяжелыми ранами.

— Мы бы такое решение вообще не приняли, если бы у нас забрали раненых. Это точно. А вот когда ты видишь, что твой побратим гниет, лежит там без ноги, у него там уже пошли эти все процессы необратимые, и ему нужна медицинская помощь, то есть он медленно умирает. И это не так медленно, что час, два, день, а месяц может просто умирать, — подчеркнул он.

Тогда из Азовстали вышло почти 2,5 тыс. украинских военных. Все они попали в российский плен, где находились в ужасных условиях. Наших защитников подвергают пыткам и даже заставляют ногтями стирать татуировки.

— Единственное, что, опять же, происходят пытки. В основном — это током бьют, иглы. И то, что я увидел, и то, что мне не понравилось, это относительно татуировок. Это буквально было в последних двух обменах. Они заставляют или ногтями стирать, частично да, ранки остаются. Я лично не видел, но мне сказали, что одному бойцу залили какую-то татуировку кипятком, и заставили его стирать тоже рукой, — поделился Кротевич.

В российском плену до сих пор находится более 1,9 тыс. защитников Азовстали. Именно они оттянули на себя силы россиян, дали возможность украинской армии перегруппироваться и дождаться большего количества оружия. Сейчас Украина борется за возвращение этих людей домой.

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