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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вітаємо на рідній землі: перші кадри після повернення українських захисників із полону

звільнені з полону
Фото: Офіс Омбудсмана України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав перші кадри повернення з російського полону українських захисників Бахмутського напрямку.

В результаті чергового обміну додому повернулися: вісім офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Лубінець зазначив, що багато з них вважалися зниклими безвісти.

— Наші герої тримали один з найважчих напрямків фронту. Незламність Бахмута — це витримка та сталевий дух наших оборонців, – написав він.

Наші захисники мають різні травми та поранення, загострені хронічні захворювання. Попереду в них — реабілітація, яка включатиме психологічну та медичну підтримку. Також захисникам допоможуть відновити банківські картки та документи.

Нині вже вдалося повернути з російського полону 2 430 українців. Лубінець зазначив, що спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими працюють далі, аби кожен українець повернувся додому.

Омбудсмен побажав рідним тих, чиї близькі в полоні або вважаються безвісти зниклими, не втрачати віру.

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Війна в Україні, звільнені з полону, Обмін полоненими
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