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Валентина Летяк, редактор ленты

Ни одного Калибра в Черном море: РФ завела ракетоносители в пункты базирования

Ни одного Калибра в Черном море: РФ завела ракетоносители в пункты базирования

На боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся шесть российских кораблей, среди них — ни одного ракетоносителя с Калибрами на борту. Все они заведены в пункты базирования.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

По данным украинских военных, в Азовском море сейчас один вражеский корабль, а в Средиземном — до семи кораблей РФ, в том числе один носитель крылатых ракет Калибр, общий залп — до четырех ракет.

Накануне находились на боевом дежурстве также шесть кораблей Черноморского флота РФ, из которых один ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.

В то же время не следует забывать, что оккупантам для вывода ракетоносителей достаточно 2-3 часа, о чем неоднократно предупреждали военные.

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Фото: ВС ВСУ

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія, Черное море, Чорноморський флот РФ
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