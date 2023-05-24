Общий залп — восемь Калибров: РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море

Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море шесть кораблей, из которых один ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море сейчас находится один вражеский корабль, а в Средиземном — семь, в том числе один носитель крылатых ракет типа Калибр, общий залп до четырех ракет.

Накануне, 23 мая, на боевом дежурстве в Черном море Россия держала восемь кораблей, в том числе два ракетоносителя с 16 Калибрами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Минобороны РФ

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