Валентина Летяк, редакторка стрічки
Жодного Калібра в Чорному морі: РФ завела ракетоносії в пункти базування
На бойовому чергуванні в Чорному морі наразі перебувають шість російських кораблів, серед них – жодного ракетоносія з Калібрами на борту. Усі вони заведені в пункти базування.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
За даними українських військових, в Азовському морі зараз один ворожий корабель, а в Середземному – до семи кораблів РФ, зокрема один носій крилатих ракет Калібр, загальний залп – до чотирьох ракет.
Напередодні на бойовому чергуванні перебувало також шість кораблів Чорноморського флоту РФ, з яких один ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.
Водночас не слід забувати, що окупантам для виведення ракетоносіїв достатньо 2-3 години, про що одноразово попереджали військові.
Фото: ПС ЗСУ
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