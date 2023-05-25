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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Жодного Калібра в Чорному морі: РФ завела ракетоносії в пункти базування

Жодного Калібра в Чорному морі: РФ завела ракетоносії в пункти базування

На бойовому чергуванні в Чорному морі наразі перебувають шість російських кораблів, серед них – жодного ракетоносія з Калібрами на борту. Усі вони заведені в пункти базування.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

За даними українських військових, в Азовському морі зараз один ворожий корабель, а в Середземному – до семи кораблів РФ, зокрема один носій крилатих ракет Калібр, загальний залп – до чотирьох ракет.

Напередодні на бойовому чергуванні перебувало також шість кораблів Чорноморського флоту РФ, з яких один ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.

Водночас не слід забувати, що окупантам для виведення ракетоносіїв достатньо 2-3 години, про що одноразово попереджали військові.

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Фото: ПС ЗСУ

Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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