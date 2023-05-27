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Юлия Соколова, редактор ленты

Получили ценную информацию: ГУР о последствиях операции в Белгородской области

Получили ценную информацию: ГУР о последствиях операции в Белгородской области
Фото: УНИАН

В результате операции, которую Русский добровольческий корпус (РДК) и легион Свобода России провели в Белгородской области, удалось собрать важную для украинской военной разведки информацию.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что полученная ценная информация пока не будет разглашаться. Но часть этих данных увидел весь мир. Речь идет о неспособности силового аппарата РФ защитить собственные территории и об уязвимости страны-агрессора к внутренним ударам.

– Информация следующая: “король голый”. Пока рашистские наемники, убийцы, оккупанты находятся на линии фронта на совершенно чужой земле, силовой и репрессивный аппарат Путина истощен и неорганизован для защиты территорий РФ. Это означает, что он уязвим для внутренних ударов, которые обязательно будут усиливаться в ближайшее время, — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов проинформировал, что задачей российских партизан в Белгородской области является освобождение России от режима диктатора Владимира Путина, который “является режимом внутренней оккупации”.

Силы сопротивления действуют как в российских пограничных селах, так и в районе столицы РФ.

– Есть несколько поселков в пограничных районах.., из которых фактически отошли рашистские власти, и в принципе там власти сейчас нет никакой. Но если говорить о деятельности движения сопротивления, представителях добровольцев и повстанцев, то они сейчас активно действуют, в том числе, и в столичном регионе РФ, – объяснил он.

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Получили ценную информацию: ГУР о последствиях операции в Белгородской области

События в Белгородской области Юсов назвал “самыми массовыми внутренними восстаниями” с начала полномасштабной войны в Украине. Он также подчеркнул, что эти инциденты являются прямым следствием вторжения РФ.

Юсов призвал не переоценивать реакцию Кремля на операцию в Белгородской области в контексте ситуации на фронте в Украине. Однако руководство РФ было вынуждено реагировать на события и перегруппировать свои войска.

– Географические и политические названия территорий могут меняться. Территория, которая называется “Российская Федерация”, – в нее входят различные исторические земли, которые на разных этапах по-разному назывались. Поэтому сегодня это название такое, дальше – будем видеть, – заявил представитель ГУР.

Как известно, 22 мая подразделения РДК и ЛСР вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области. В результате действий этих российских подразделений, настроенных враждебно к власти в Кремле, был уничтожен один из пограничных пунктов. Кроме того, подразделения отчитывались об “освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”, боях за населенный пункт Грайворон.

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Источник: ГУР Минобороны Украины, телеканал Первый

Андрій Юсов, Белгород, Война в Украине, Разведка, Російська агресія
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