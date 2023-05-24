Незащищенность границы РФ стала откровением: как в мире реагировали на атаку Белгородской области

После проникновения россиян из Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона свобода России (ЛСР) в приграничные районы Белгородской области, за чем украинцы наблюдали, преимущественно, с положительными эмоциями, некоторые международные институты были обеспокоены возможной эскалацией.

В то же время мировые медиа и эксперты указывали на слабость российских границ и успешность операции.

Какой была реакция на операцию РДК и ЛСР в Белгородской области — читайте на Фактах ICTV.

Немецкая газета Allgemeine Zeitung Mainz считает, что российским властям следует стыдиться того, что был потерян контроль над границей России.

— Среди бела дня группа вооруженных бойцов перешла границу и, как сообщается, взяла под контроль территорию до 30 кв. км, по крайней мере на короткое время. Это должно вызвать чувство стыда в Москве, — говорится в материале.

Газета также называет атаку “унижением для разжигателя войны Владимира Путина и российской армии“.

В комментарии DW военный эксперт, отставной британский разведчик Фрэнк Ледвидж сказал, что для него едва ли не главным откровением случившегося стало то, насколько плохо защищена граница со стороны России.

Левидж добавил, что будет еще целый ряд подобных операций. И даже действия на территории России не будут иметь для Украины нежелательных последствий, потому что Москва уже исчерпала потенциал для эскалации, считает эксперт.

В легионе Свобода России тем временем заявили, что “в очередной раз разрушен миф о том, что граждане РФ в безопасности и РФ сильна, по факту — власть годами просто разворовывала бюджет и врала, что все хорошо”.

— Резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет — все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине. РФ абсолютно не защищена, — говорится в сообщении.

Легионеры также говорят, что продолжают “освобождать Белгородскую область” вместе с Российским добровольческим корпусом.

В Госдепе США, комментируя ситуацию в Белгородской области, заявили, что миру следует помнить, кто является агрессором в российско-украинской войне.

— Я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну, Россия продолжает нападать на гражданских. Россия целится в школы и больницы, гражданскую инфраструктуру. Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия, — сказал представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все стороны должны не допустить эскалации и распространения боевых действий после “инцидента” Белгородской области России.

— Мы, конечно, с беспокойством следим за сообщениями об инциденте в Белгородской области РФ. Мы ознакомились с заявлениями представителей как Украины, так и России. Со стороны ООН мы не можем подтвердить сообщения или любую информацию, касающуюся вовлеченных сторон, о причастности которых говорится в СМИ, — сказал он, слова которого приводит российский ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН призывает воздержаться от действий и риторики, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Американская газета The New York Times пишет, что участие украинских военных в операции не является очевидным.

NYT со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, пишет, что ни один украинский боец не входил на территорию России, а подразделения, участвовавшие в операции, понесли потери, но “не настолько значительные, чтобы повлиять на их боеспособность”.

Российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что у него есть много вопросов к Министерству обороны РФ в связи с атакой вооруженной группировки на приграничные районы области.

Во время онлайн-трансляции один из зрителей задал губернатору вопрос, почему, несмотря на заверения властей, что “все под контролем”, “противник доходит до райцентра практически на танках”. “Почему дырявая граница? Разве нельзя попросить Минобороны усилить безопасность региона, если у нас все плохо?”, — спросил зритель.

В ответ Гладков заявил, что “согласен” с автором вопроса и что власть должна обеспечивать безопасность жителей региона:

— Я с вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к министерству обороны. Поэтому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Нужно сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены, — ответил он.

В течение 22 мая на территории Белгородской области состоялась операция подразделений Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России (ЛСР). Результатом операции стал уничтоженный пограничный пункт в области и “освобождение населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”, заявляли в подразделениях. Также сообщалось о боях за населенный пункт Грайворон между армией РФ и РДК/ЛСР.

Уже вечером 22 мая на территории Белгородской области был введен “режим контртеррористической операции”.

Фото: РДК

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