Отримали цінну інформацію: ГУР про наслідки операції в Бєлгородській області

Внаслідок операції, яку Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон Свобода Росії провели в Бєлгородській області, вдалося зібрати важливу для української воєнної розвідки інформацію.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі одного з українських телеканалів.

Він зазначив, що отримана цінна інформація наразі не буде розголошуватися. Але частину цих даних побачив увесь світ. Йдеться про нездатність силового апарату РФ захистити власні території та про вразливість країни-агресора до внутрішніх ударів.

– Інформація наступна: “король голий”. Поки рашистські найманці, вбивці, окупанти перебувають на лінії фронту на абсолютно чужій землі, силовий та репресивний апарат Путіна виснажений і неорганізований для захисту територій РФ. Це означає, що він вразливий для внутрішніх ударів, які обов’язково будуть посилюватися найближчим часом, – наголосив представник ГУР.

Юсов поінформував, що завданням російських партизанів на Бєлгородщині є звільнення Росії від режиму диктатора Володимира Путіна, який “є режимом внутрішньої окупації”.

Сили опору діють як у прикордонних російських селах, так і в районі столиці РФ.

– Є декілька селищ на прикордонні.., з яких фактично відійшла рашистська влада, і в принципі там влади зараз немає жодної. Але якщо говорити про діяльність руху опору, представників добровольців і повстанців, то вони зараз активно діють, у тому числі, і в столичному регіоні РФ, – пояснив він.

Події в Бєлгородській області Юсов назвав “найбільш масовими внутрішніми повстаннями” з початку повномасштабної війни в Україні. Він також наголосив, що ці інциденти є прямим наслідком вторгнення РФ.

Юсов закликав не переоцінювати реакцію Кремля на операцію у Бєлгородській області в контексті ситуації на фронті в Україні. Однак керівництво РФ було змушене реагувати на події та перегруповувати свої війська.

– Географічні та політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається “Російська Федерація”, – в неї входять різні історичні землі, які на різних етапах по-різному називались. Тому сьогодні ця назва така, далі – будемо бачити, – заявив представник ГУР.

Як відомо, 22 травня підрозділи РДК та ЛСР увійшли з бронетехнікою на територію Бєлгородської області. Унаслідок дій цих російських підрозділів, які налаштовані ворожо до влади в Кремлі, був знищений один із прикордонних пунктів. Крім того, підрозділи звітували про “звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Поділ”, бої за населений пункт Грайворон.

Джерело: ГУР Міноборони України, телеканал Перший

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