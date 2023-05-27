В ОП выдвинули встречные условия России для мира после слов заместителя Лаврова

В Министерстве иностранных дел России снова начали призывать Украину к “миру”. Заместитель главы российского ведомства Михаил Галузин озвучил “условия” для якобы прекращения агрессии Москвы против Украины.

Он сказал, что Украина должна “прекратить боевые действия”, отказаться от западных вооружений, интеграции в ЕС и НАТО, а также признать оккупацию части украинских территорий.

Кроме того он говорил традиционные кремлевские нарративы о “денацификации и демилитаризации”.

На слова Галузина отреагировали в Офисе президента. Так глава ОП Андрей Ермак, не упоминая МИД РФ, написал в Telegram, что Киев не будет говорить с Москвой, пока ее оккупационные войска находятся на территории Украины.

— Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ, — отметил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что “требования России” подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.

Он подчеркнул, что более реалистичными будут встречные условия Украины.

— Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание того, что СССР распался и постсоветские страны имеют весь объем суверенитета. Выдача военных преступников и авторов войны. Закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории РФ, — написал Подоляк.

Также среди условий он назвал сокращение наступательного оружия; международную конференцию по организации контроля над ядерным арсеналом РФ; юридически зафиксированную программу репарационных выплат, которая включает добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

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