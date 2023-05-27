Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В ОП выдвинули встречные условия России для мира после слов заместителя Лаврова

В ОП выдвинули встречные условия России для мира после слов заместителя Лаврова
Фото: Офис президента, Depositphotos

В Министерстве иностранных дел России снова начали призывать Украину к “миру”. Заместитель главы российского ведомства Михаил Галузин озвучил “условия” для якобы прекращения агрессии Москвы против Украины.

Он сказал, что Украина должна “прекратить боевые действия”, отказаться от западных вооружений, интеграции в ЕС и НАТО, а также признать оккупацию части украинских территорий.

Кроме того он говорил традиционные кремлевские нарративы о “денацификации и демилитаризации”.

На слова Галузина отреагировали в Офисе президента. Так глава ОП Андрей Ермак, не упоминая МИД РФ, написал в Telegram, что Киев не будет говорить с Москвой, пока ее оккупационные войска находятся на территории Украины.

— Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ, — отметил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что “требования России” подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.

Он подчеркнул, что более реалистичными будут встречные условия Украины.

— Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание того, что СССР распался и постсоветские страны имеют весь объем суверенитета. Выдача военных преступников и авторов войны. Закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории РФ, — написал Подоляк.

Также среди условий он назвал сокращение наступательного оружия; международную конференцию по организации контроля над ядерным арсеналом РФ; юридически зафиксированную программу репарационных выплат, которая включает добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

Читайте также
Украина готова рассмотреть мирные планы других государств. Кулеба назвал условия
Дмитро Кулеба

Андрій Єрмак, Война в Украине, МИД России, Михаил Подоляк, Офис президента, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Получили ценную информацию: ГУР о последствиях операции в Белгородской области
В ОП выдвинули встречные условия России для мира после слов заместителя Лаврова
Ломает всю стратегию ядерного блефа Кремля: аналитик о попытках РФ поразить систему Patriot
MIM-104 Patriot
Украинские воины начали тренировки на танках Abrams в Германии – NYT
Танки Abrams
”Вагнеровцы” отходят из Бахмута, но перегруппируются в других трех точках – Данилов
Олексій Данілов
Бьют на 500 км и имеют комбинированную систему наведения: характеристики ракеты Taurus
Крилата ракета Taurus
Видео
Десятки погибших и сотни раненых ежедневно: как РФ попала в ловушку в Бахмуте

Министерство обороны США не будет делать публичных оценок относительно того, действительно ли российские военные полностью захватили Бахмут. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Ярослава Марущенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
В ОП выдвинули встречные условия России для мира после слов заместителя Лаврова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (26.05.2023)
В ОП выдвинули встречные условия России для мира после слов заместителя Лаврова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (26.05.2023)
В ОП выдвинули встречные условия России для мира после слов заместителя Лаврова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (26.05.2023)
В ОП выдвинули встречные условия России для мира после слов заместителя Лаврова
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь