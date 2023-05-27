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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В ОП висунули зустрічні умови Росії для миру після слів заступника Лаврова

В ОП висунули зустрічні умови Росії для миру після слів заступника Лаврова
Фото: Офіс президента, Depositphotos

У Міністерстві закордонних справ Росії знову почали закликати Україну до “миру. Заступник голови російського відомства Михайло Галузін озвучив “умови” для нібито припинення агресії Москви проти України.

Він сказав, що Україна має “припинити бойові дії”, відмовитись від західних озброєнь, інтеграції до ЄС та НАТО, а також визнати окупацію частини українських територій.

Крім того він говорив традиційні кремлівські наративи про “денацифікацію та демілітаризацію”.

На слова Галузіна відреагували в Офісі президента. Так очільник ОП Андрій Єрмак, не згадуючи МЗС РФ, написав у Telegram, що Київ не буде говорити з Москвою, допоки її окупаційні війська перебувають на території України.

— Не існує такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво держави говорити з росіянами, доки на нашій території стоять війська РФ, – зазначив він.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter, що “вимоги Росії” підтверджують юридичну та фактичну недієздатність російського керівництва.

Він наголосив, що реалістичнішими будуть зустрічні умови України.

— Негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету. Видача воєнних злочинців й авторів війни. Закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території РФ, – написав Подоляк.

Також серед умов він назвав скорочення наступальної зброї; міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом РФ; юридично зафіксована програма репараційних виплат, яка включає добровільну відмову від арештованих в інших країнах російських активів на користь України.

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Андрій Єрмак, Війна в Україні, МЗС Росії, Михайло Подоляк, Офіс президента, Росія
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