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На замену вагнеровцам РФ перебрасывает в Бахмут боевиков “ДНР” — ISW

На замену вагнеровцам РФ перебрасывает в Бахмут боевиков “ДНР” — ISW
Фото: Getty Images

Наемники ЧВК Вагнера, вероятно, отходят из Бахмута в Донецкой области, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Украинские военные сообщили, что российские наступательные операции резко сократились до двух столкновений на Бахмутском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила это сокращение тем, что россияне оказали помощь на месте и перегруппировали силы в этом районе.

Отмечено, что на место вагнеровцев российское военное командование, вероятно, перебрасывает силы так называемой ДНР.

— Переброска боевиков “ДНР” в Бахмут может снизить темпы российских наступательных операций на линии Авдеевка — Донецк. Ранее ISW оценивала, что российское военное командование в значительной степени направило силы “ДНР” на участок Авдеевка — Донецк. Российские атаки в этом районе в последние дни, похоже, уменьшились, что может быть связано с переброской сил “ДНР” в Бахмут, — указывают аналитики.

В ISW добавляют, что российское военное командование может перебрасывать подразделения “ДНР”, действующие на хорошо защищенном направлении Авдеевка — Донецк, чтобы не делать другие направления уязвимыми или обеспечить быстрое подкрепление вокруг города Бахмут.

Кроме того, по данным специалистов, фланги Бахмута военное командование РФ, вероятно, усиливает регулярными формированиями.

Вчера, 27 мая, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что возле Бахмута (Донецкая область) и в самом городе нет активных боевых действий. Вооруженные силы Украины держат господствующие высоты, которые заняли на флангах.

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Источник: ISW
Бахмут, Война в Украине, ДНР, Донецкая область, ЧВК Вагнера
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