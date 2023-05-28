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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На заміну вагнерівцям РФ перекидає в Бахмут бойовиків “ДНР” – ISW

На заміну вагнерівцям РФ перекидає в Бахмут бойовиків “ДНР” – ISW
Фото: Getty Images

Найманці ПВК Вагнера, ймовірно, відходять з Бахмута на Донеччині, щоб відновитися і перегрупуватися в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та навколо нього зменшуються.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові повідомили, що російські наступальні операції різко скоротилися до двох сутичок на Бахмутському напрямку, а заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила це скорочення тим, що росіяни надали допомогу на місці та перегрупували сили у цьому районі.

Зазначено, що на місце вагнерівців російське військове командування, ймовірно, перекидає сили так званої ДНР.

– Перекидання бойовиків “ДНР” у Бахмут може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка – Донецьк. Раніше ISW оцінювала, що російське військове командування значною мірою направило сили “ДНР” на ділянку Авдіївка – Донецьк. Російські атаки в цьому районі останніми днями, схоже, зменшилися, що може бути пов’язано з перекиданням сил “ДНР” у Бахмут, – вказують аналітики.

У ISW додають, що російське військове командування може перекидати підрозділи “ДНР”, що діють на добре захищеному напрямку Авдіївка – Донецьк, щоб не робити інші напрямки вразливими або забезпечити швидке підкріплення навколо міста Бахмут.

Окрім того, за даними фахівців, фланги Бахмута військове командування РФ, ймовірно, посилює регулярними формуваннями.

Вчора, 27 травня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що біля Бахмута (Донецька область) і в самому місті немає активних бойових дій. Збройні сили України тримають панівні висоти, які зайняли на флангах.

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Джерело: ISW
Бахмут, Війна в Україні, ДНР, Донецька область, ПВК Вагнера
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