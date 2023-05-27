Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

ВСУ контролируют окрестности Бахмута и держат господствующие высоты на флангах – Маляр

ЗСУ під Бахмутом

По состоянию на субботу, 27 мая, возле Бахмута (Донецкая область) и в самом городе нет активных боевых действий. Вооруженные силы Украины держат господствующие высоты, которые заняли на флангах.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что основное внимание и силы войска РФ сосредоточили именно на Бахмутском направлении.

– Там враг безуспешно наступал, но в целом наступательная активность снижена… Вчера и сегодня там нет активных боев – ни в городе, ни на флангах, – отметила Маляр.

Замминистра уточнила, что оккупанты сейчас сделали ставку на нанесение авиационных ударов и интенсивные артиллерийские обстрелы. Войска РФ активно обстреливают окрестности Бахмута и подступы к городу.

В Минобороны объясняют снижение наступательной активности врага в Бахмуте заменой и перегруппировкой российских сил. Командование РФ пытается усилить возможности своей группировки на том направлении.

Мы крепко держим занятые ранее господствующие высоты на севере и юге от Бахмута. В то же время, продвижение в течение вчерашнего и сегодняшнего дней приостановлено с целью выполнения других задач, — подчеркнула Маляр.

Она добавила, что украинские военные продолжают контролировать окрестности Бахмута в юго-западной части – в районе Самолет.

Читайте также
В Бахмуте ВСУ загнали российские войска в ловушку — Мусиенко
Бахмут

Ситуация на восточном фронте в целом

Анна Маляр сообщила, что враг ведет наступательные действия на шести направлениях: Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Бахмутском.

На Купянском направлении враг безуспешно пытался занять лучшие позиции. Также не имели успеха наступательные действия оккупантов на Лиманском и Авдеевском направлениях.

На Марьинском направлении украинские военные отразили многочисленные атаки в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении войска РФ наносили авиаудары и обстреливали мирные населенные пункты.

– По состоянию на сейчас врагу не удается продвигаться вглубь территории. Наступательные действия останавливают наши мужественные воины, – уточнила замминистра.

В то же время по всем направлениям оккупанты совершают обстрелы из артиллерии и авиационные удары. Как объяснила Маляр, войска РФ делают на них ставку на участках фронта, где снижается интенсивность боев.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснял, что украинские военные удерживают позиции на небольшом плацдарме в юго-западной части Бахмута, оборона которого не позволяет врагу полностью захватить город.

Читайте также
Более 100 убитых в сутки: в ВСУ назвали средний показатель потерь РФ в Бахмуте
ВСУ контролируют окрестности Бахмута и держат господствующие высоты на флангах – Маляр

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Міноборони України, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрыв под Бердянском: под удар попала база оккупантов
Вибух
Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ
літак Tornado ракета Taurus
Время возвращать свое: Генштаб ВСУ обнародовал молитву за освобождение Украины
танк ЗСУ
ВСУ готовы: Данилов объяснил, когда Украина начнет контрнаступление
ВСУ контролируют окрестности Бахмута и держат господствующие высоты на флангах – Маляр
Минус 480 оккупантов и 35 единиц тяжелой техники: потери РФ в войне за минувшие сутки
Бої на фронті
Видео
Десятки погибших и сотни раненых ежедневно: как РФ попала в ловушку в Бахмуте

Министерство обороны США не будет делать публичных оценок относительно того, действительно ли российские военные полностью захватили Бахмут. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Ярослава Марущенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
ВСУ контролируют окрестности Бахмута и держат господствующие высоты на флангах – Маляр
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (26.05.2023)
ВСУ контролируют окрестности Бахмута и держат господствующие высоты на флангах – Маляр
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (26.05.2023)
ВСУ контролируют окрестности Бахмута и держат господствующие высоты на флангах – Маляр
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (26.05.2023)
ВСУ контролируют окрестности Бахмута и держат господствующие высоты на флангах – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь