ВСУ контролируют окрестности Бахмута и держат господствующие высоты на флангах – Маляр

По состоянию на субботу, 27 мая, возле Бахмута (Донецкая область) и в самом городе нет активных боевых действий. Вооруженные силы Украины держат господствующие высоты, которые заняли на флангах.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что основное внимание и силы войска РФ сосредоточили именно на Бахмутском направлении.

– Там враг безуспешно наступал, но в целом наступательная активность снижена… Вчера и сегодня там нет активных боев – ни в городе, ни на флангах, – отметила Маляр.

Замминистра уточнила, что оккупанты сейчас сделали ставку на нанесение авиационных ударов и интенсивные артиллерийские обстрелы. Войска РФ активно обстреливают окрестности Бахмута и подступы к городу.

В Минобороны объясняют снижение наступательной активности врага в Бахмуте заменой и перегруппировкой российских сил. Командование РФ пытается усилить возможности своей группировки на том направлении.

– Мы крепко держим занятые ранее господствующие высоты на севере и юге от Бахмута. В то же время, продвижение в течение вчерашнего и сегодняшнего дней приостановлено с целью выполнения других задач, — подчеркнула Маляр.

Она добавила, что украинские военные продолжают контролировать окрестности Бахмута в юго-западной части – в районе Самолет.

Ситуация на восточном фронте в целом

Анна Маляр сообщила, что враг ведет наступательные действия на шести направлениях: Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Бахмутском.

На Купянском направлении враг безуспешно пытался занять лучшие позиции. Также не имели успеха наступательные действия оккупантов на Лиманском и Авдеевском направлениях.

На Марьинском направлении украинские военные отразили многочисленные атаки в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении войска РФ наносили авиаудары и обстреливали мирные населенные пункты.

– По состоянию на сейчас врагу не удается продвигаться вглубь территории. Наступательные действия останавливают наши мужественные воины, – уточнила замминистра.

В то же время по всем направлениям оккупанты совершают обстрелы из артиллерии и авиационные удары. Как объяснила Маляр, войска РФ делают на них ставку на участках фронта, где снижается интенсивность боев.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснял, что украинские военные удерживают позиции на небольшом плацдарме в юго-западной части Бахмута, оборона которого не позволяет врагу полностью захватить город.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

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