Авиационная коалиция и дальнейшее сотрудничество: Зеленский поговорил по телефону с Рютте и Эрдоганом
В понедельник, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел два телефонных разговора.
Он поговорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства проинформировал Рютте об ударах террористов, а также поблагодарил за поддержку Нидерландов.
— Нидерланды — среди лидеров в помощи для защиты от террора, для привлечения террористов к ответственности. Обсудили наше оборонное взаимодействие — нашу новую авиационную коалицию, коалицию современных истребителей, которую создаем. И создадим! Конечно, обсудили и усиление нашей ПВО, — сказал Зеленский в вечернем обращении.
Кроме этого, Зеленский поздравил президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.
— Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество — Украины и Турции — на всех уровнях сможет дать еще больше пользы нашим людям и международной стабильности. Безопасность нашего региона и всей Европы, мировая продовольственная безопасность, защита фундаментальных норм международного права — это то, что мы делали, делаем и будем делать вместе, — добавил президент.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло