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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Авиационная коалиция и дальнейшее сотрудничество: Зеленский поговорил по телефону с Рютте и Эрдоганом

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В понедельник, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел два телефонных разговора.

Он поговорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства проинформировал Рютте об ударах террористов, а также поблагодарил за поддержку Нидерландов.

— Нидерланды — среди лидеров в помощи для защиты от террора, для привлечения террористов к ответственности. Обсудили наше оборонное взаимодействие — нашу новую авиационную коалицию, коалицию современных истребителей, которую создаем. И создадим! Конечно, обсудили и усиление нашей ПВО, — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Кроме этого, Зеленский поздравил президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.

— Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество — Украины и Турции — на всех уровнях сможет дать еще больше пользы нашим людям и международной стабильности. Безопасность нашего региона и всей Европы, мировая продовольственная безопасность, защита фундаментальных норм международного права — это то, что мы делали, делаем и будем делать вместе, — добавил президент.

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Авиационная коалиция и дальнейшее сотрудничество: Зеленский поговорил по телефону с Рютте и Эрдоганом

Война в Украине, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Реджеп Эрдоган, Російська агресія
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